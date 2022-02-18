Создание базы данных.

Здравствуйте. Нам необходимо интегрировать букинговую систему try.be по API-документации ([url=https://openapi.try.be/#tag/authentication]https://openapi.try.be/#tag/authentication[/url]) с системой имейл-рассылок Mailchimp. Нужно, чтобы данные клиентов (имейлы) синхронизировались с Mailchimp и записи сохранялись/обновлялись в базе данных для дальнейшего использования в рассылках. Жду предложений и оценок ...
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Навыки/требования :Опыт разработки API Понимание распределенных сетей и баз данныхУмение проектировать архитектуры, устойчивые к асинхронным запросамТЗ (тезисно) :
1. Создать базу, и обновлять данные в режиме он-лайн (шахматные партии)источник: https://lichess.org/api
2. Сделать API/интерфейс/метод (?) взаимодействия с пользователями/другими разработчиками,которые будут предоставлять алгоритмы оценки имеющейся в базе информации.3. Предоставить код и сопровождающую документацию.
https://docs.google.com/document/d/1-IBf4uYVR2ddoLCn9kr4A-QH4_YX22gzexcMvA5oRX8/edit?usp=sharing
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