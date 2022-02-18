Создание базы данных.

Здравствуйте. Нам необходимо интегрировать букинговую систему try.be по API-документации ([url=https://openapi.try.be/#tag/authentication]https://openapi.try.be/#tag/authentication[/url]) с системой имейл-рассылок Mailchimp. Нужно, чтобы данные клиентов (имейлы) синхронизировались с Mailchimp и записи сохранялись/обновлялись в базе данных для дальнейшего использования в рассылках. Жду предложений и оценок ...