Формула в Гугл таблицах

Базы данныхЗавершен1 заявка585 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Нужна помощь с созданием формулы.

Есть тарифная сетка комиссии в зависимости от цены товара

Товар стоит в продаже до 48 рублей — комиссия 35%

от 49 до 98 — 30%

от 99 до 198 — 25%

от 199 до 498 — 20%

от 499 до 998 — 18%

от 999 до 1 498 — 15%

от 1 499 до 1 998 — 12%

от 1 999 до 2 998 — 10%

от 2 999 до 3 998 — 8%

от 3 999 до 6 989 — 7%

от 6 990 до 9989 — 6%

от 9 990 до 29 989 — 5%

от 29 990 и выше — 3%

Нужна формула, которая правильно относит число в диапазон и выводит нужное число комиссии. Например, ввожу в ячейку 45, а рядом появляется число 35. Или ввожу 175, а в ответ получаю 25 и тд.

Просьба сделать формулу максимально простой, по возможности обойтись без многовложенных операторов ЕСЛИ.

2 года назад
guest_16241931091214
2 года в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
xCloudyVladx
Влад 
21 годУкраина
3 года в сервисе
Был
год назад
2 года назад
$7
1 день
UAH
Хорошо
Хороший и порядочный заказчик
  • Похожие заказы

  • Создание базы данных.

    Навыки/требования :Опыт разработки API Понимание распределенных сетей и баз данныхУмение проектировать архитектуры, устойчивые к асинхронным запросамТЗ (тезисно) : 1. Создать базу, и обновлять данные в режиме он-лайн (шахматные партии)источник: https://lichess.org/api 2. Сделать API/интерфейс/метод (?) взаимодействия с ...

    Создание базы данных
    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Интеграция по API

    Здравствуйте. Нам необходимо интегрировать букинговую систему try.be по API-документации ([url=https://openapi.try.be/#tag/authentication]https://openapi.try.be/#tag/authentication[/url]) с системой имейл-рассылок Mailchimp. Нужно, чтобы данные клиентов (имейлы) синхронизировались с Mailchimp и записи сохранялись/обновлялись в базе данных для дальнейшего использования в рассылках. Жду предложений и оценок ...

    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • В части разработки API реализовать методы

    Разработка сервисов для публикации и редактирования неперсональных данных ИС Контингент в сторонних ведомственных и муниципальных информационных системах по запросам.В части разработки API реализовать методы:Авторизации (учитывать наличие ролевой модели, а именно предоставить возможность выдачи прав)Получения данных ...

    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Создания механизмов гибкой фильтрации

    Создание и развития механизмов формирования государственного задания, создания механизмов гибкой фильтрации и построения отчетов по контингенту профессиональных образовательных организаций, подведомственных Министерству образования и науки Пермскою края.Для реализации данной задачи необходимо знать: .NET (язык программирования C#), ...

    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Реализация справочников должностей персонала

    Доработка набора атрибутов образовательных организаций, подразделений, сотрудников (наличие углубленного изучения предметов, принадлежности к параллелям обучения, указания должностей и др.), доработка сервиса объединения сотрудников. Добавление атрибутов необходимо осуществить в ИС «Контингент» вкладка организации для каждой организации.Реализация ...

    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Реализация учета иностранных студентов высших учебных заведений Перми

    Реализация учета иностранных студентов высших учебных заведений Перми в соответствии с приказом Министерством образования и науки РФ от 15.02.2012 № 107 "Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения"Создание фильтрации по различным параметрам, создание таблиц ...

    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Необходимо осуществить модерниз. интеграции ИС Контингент с Гоуслугами

    Необходимо осуществить модернизацию интеграции ИС Контингент с Гоуслугами в части подачи заявления родителями для своих детей в дошкольные организации. Интеграция с Госулугами осуществлена по СМЭВ 3.х, REST API.Для реализации данной задачи необходимо знать: .NET (язык ...

    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    2 года назад