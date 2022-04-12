Формула в Гугл таблицах

Добрый день!

Нужна помощь с созданием формулы.

Есть тарифная сетка комиссии в зависимости от цены товара

Товар стоит в продаже до 48 рублей — комиссия 35%

от 49 до 98 — 30%

от 99 до 198 — 25%

от 199 до 498 — 20%

от 499 до 998 — 18%

от 999 до 1 498 — 15%

от 1 499 до 1 998 — 12%

от 1 999 до 2 998 — 10%

от 2 999 до 3 998 — 8%

от 3 999 до 6 989 — 7%

от 6 990 до 9989 — 6%

от 9 990 до 29 989 — 5%

от 29 990 и выше — 3%

Нужна формула, которая правильно относит число в диапазон и выводит нужное число комиссии. Например, ввожу в ячейку 45, а рядом появляется число 35. Или ввожу 175, а в ответ получаю 25 и тд.

Просьба сделать формулу максимально простой, по возможности обойтись без многовложенных операторов ЕСЛИ.