Формула в Гугл таблицах

Навыки/требования :Опыт разработки API Понимание распределенных сетей и баз данныхУмение проектировать архитектуры, устойчивые к асинхронным запросамТЗ (тезисно) : 1. Создать базу, и обновлять данные в режиме он-лайн (шахматные партии)источник: https://lichess.org/api 2. Сделать API/интерфейс/метод (?) взаимодействия с ...
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Добрый день!
Нужна помощь с созданием формулы.
Есть тарифная сетка комиссии в зависимости от цены товара
Товар стоит в продаже до 48 рублей — комиссия 35%
от 49 до 98 — 30%
от 99 до 198 — 25%
от 199 до 498 — 20%
от 499 до 998 — 18%
от 999 до 1 498 — 15%
от 1 499 до 1 998 — 12%
от 1 999 до 2 998 — 10%
от 2 999 до 3 998 — 8%
от 3 999 до 6 989 — 7%
от 6 990 до 9989 — 6%
от 9 990 до 29 989 — 5%
от 29 990 и выше — 3%
Нужна формула, которая правильно относит число в диапазон и выводит нужное число комиссии. Например, ввожу в ячейку 45, а рядом появляется число 35. Или ввожу 175, а в ответ получаю 25 и тд.
Просьба сделать формулу максимально простой, по возможности обойтись без многовложенных операторов ЕСЛИ.
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