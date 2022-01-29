Самописный сайт на php +mysql

ak-autoglass.ruСамописный сайт на php +mysqlКод содержится так же в репозитории битбакет , где можно с ним ознакомитьсяНа главной странице находится каталог с возможностью поиска автомобильных стёкол по марке , модели , году выпуска и модификации автомобиля. Работает поиск через таблицу cars6 в базе данных.Нужно в поле ввода "поиск по наимнованию" добавить переключатель по которому, е реализовать1. поиск с выбором марки, модели, и модификации из выпадающего списка2. поиск с выбором марки , модели и вводом точного года авто