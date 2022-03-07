Навыки/требования :Опыт разработки API Понимание распределенных сетей и баз данныхУмение проектировать архитектуры, устойчивые к асинхронным запросамТЗ (тезисно) : 1. Создать базу, и обновлять данные в режиме он-лайн (шахматные партии)источник: https://lichess.org/api 2. Сделать API/интерфейс/метод (?) взаимодействия с ...
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Необходима разработка базы данных MS Access(либо Ваше предложение), для ведения клиентской базы компании.
Необходимо создать следующую структуру:
1) добавление и редактирование нового клиента
2) добавление и редактирование установленного оборудования у Клиента(название, уникальный номер, дата установки или отключения, и тд)
3) настройка поисковой системы по компании или оборудованию
4) создание отчетности
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