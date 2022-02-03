Парсинг TikTok. Сделать разововую выгрузку по профилям TikTok

Техническое задание по автоматизации amoCRM Списки областей и городов: Должны редактироваться администратором из файла. Последовательность городов, которые отражаются в списке выпадающем,редактируются. Добавление городов, районов и областей в этом списке. Соответствие городов к области редактируется. Список города первая строка всегда Поиск, “Нет ...
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Логика:
Задаём заранее несколько профилей
Парсер должен зайти в каждый из них и собрать тех на кого они подписаны
Далее ходить по всем собранным профилям и собирать из них данные: число подписчиков, наличие ссылки в профиле, url. Данные собирать только в том случае, если в описании профиля есть кирилические буквы (так отфильтруем только русских тиктокеров).
В результате парсер будет находить всё новых и новых тиктокеров которых фоловят и, надеемся, соберёт большую часть актуальных пользователей.
Выгрузку нужно будет загрузить в базу mysql
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