Парсинг TikTok. Сделать разововую выгрузку по профилям TikTok

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Задаём заранее несколько профилей

Парсер должен зайти в каждый из них и собрать тех на кого они подписаны

Далее ходить по всем собранным профилям и собирать из них данные: число подписчиков, наличие ссылки в профиле, url. Данные собирать только в том случае, если в описании профиля есть кирилические буквы (так отфильтруем только русских тиктокеров).

В результате парсер будет находить всё новых и новых тиктокеров которых фоловят и, надеемся, соберёт большую часть актуальных пользователей.

Выгрузку нужно будет загрузить в базу mysql

2 года назад
alina_potapchuk
Алина 
25 летРоссия
2 года в сервисе
Была
год назад
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