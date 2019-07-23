Редизайн 2-х страниц сайта + адаптив

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен20 заявок912 просмотров

Нужно сделать красивый редизайн сайта realzarabotok.com. Подробно в ТЗ

6 лет назад
Artem189
Артем 
48 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Artyom-S
Артём 
32 года
8 лет в сервисе
Был
8 часов назад
6 лет назад
$180
12 дней
Превосходная качественная работа на много раньше срока. Моему вебмастеру тоже очень понравилось, однозначно рекомендую как качественного и надежного исполнителя!
Всё по делу, быстрый feedback, спасибо за интересный проект)

Заявки фрилансеров

Artyom-S
Артём 
32 года
8 лет в сервисе
Был
8 часов назад
6 лет назад
ТОП-5
Дизайн сайтов

  • Похожие заказы

  • Дизайн посадочной страницы (Landing Page).

    Нужен дизайнер для отрисовки лендинга по уже готовому прототипу на примерно 10 экранов. Тематика розничная продажа дверей. Есть примеры, пожелания по цветам и стилю. Интересуют сроки, условия работы, а также примеры уже выполненных проектов. В ...

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Продающий дизайн сайта Салона красоты

    Здравствуйте, дорогие специалисты! Есть салон красоты бизнес-сегмента (имеется в виду не премиум-сегмент, но почти). Нужен классный продающий дизайн для него. Первую страницу планируем делать в 7-8 экранов в виде лендинга. Примерные блоки: ...

    Дизайн сайтов59 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн сайта

    $112

    Есть сайт arsenalelectric_точка_ru  Делаем редизайн страниц:  Главная  Категории товаров  Страницы товара  Корзина и оформление заказа  За основу берем сайт evrotek.spb.ru ПОДРОБНОЕ ТЗ В ПРИЛОЖЕНИИ

    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • LP на тильде

    Коллеги, привет. Нужно сделать простой и бюджетный лендос на тильде. Макет и коротенькое описание в приложении. СДЕЛАТЬ ИМЕННО НА ТИЛЬДЕ. Делаете на своём аккаунте, потом передаёте на мой. ...

    Tilda
    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен дизайн

    $30

    Нужно переделать первый блок на сайте и в адаптивных макетах под другую тематику. Подробности обсудили

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создать дизайн лендинга

    $35

    Тематика остекление балконов/лоджий  Срок до 20.07. до 9:00 по Москве  В приоритете фрилансеры, которые уже делали дизайн на подобную тематику.  Прикрепляйте примеры своих работ в отписке на проект.   Подробности ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Первый экран

    Нужно посмотреть рисунок и предложить решение.  На рисунке набросок первого экрана десктопа. По замыслу на первом экране пользователь видит текст и слайдер (боковые картинки)  плюс бокс с выбором категорий/города.  Нужен дизайнер который ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад