Дизайн сайта

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Закрыт15 заявок206 просмотров

Дорисовать часть сайта, (только те которые приложили в скринах) сделали новые услуги нужно дорисовать новые части сайтов. 

Сам сайт mozz.kz 

Услуги две 

Разработка программного обеспеченья - ПО

Разработка ботов 

6 лет назад
Askarov123
36 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров