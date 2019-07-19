Работали с предыдущим дизайнером. Итоговая работа нас не устраивает. Ищем дизайнера готового взяться за заказ. Тех задания у нас нету, но есть работа предыдущего дизайнера. Требуется проф дизайн с серьезным отношением, чтобы отображал наше отношение ...
Дизайн сайта
Дорисовать часть сайта, (только те которые приложили в скринах) сделали новые услуги нужно дорисовать новые части сайтов.
Сам сайт mozz.kz
Услуги две
Разработка программного обеспеченья - ПО
Разработка ботов
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать красивый редизайн сайта https://zarabotkionline.ru/. Подробно в ТЗДизайн сайтов9 заявокЗакрыт6 лет назад
- $20
Мучаемся с прайсинг блоком сейчас, не знаем как отобразить его на мобайле нужно адаптировать его под мобайлЗавершен6 лет назад
Необходимо разработать дизайн интернет магазина на базе имеющегося примера Пример сайта, шаблон которого нам бы хотелось видеть у себя - http://gearbest.com Нужно дизайн трех типовых страниц: - индексной страницы (поисковая форма, ...Завершен6 лет назад
Вид деятельности: Производство роботизированной автомобильной мойки Пример конкурентов https://inteljet.ru Необходимо сделать: 1) дизайн обшивки 3180х820мм на мойку (чертеж во вложении). 2) дизайн сайта (с нарезкой в html).Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать красивый редизайн сайта realzarabotok.com. Подробно в ТЗЗавершен6 лет назад
Нужен дизайнер для отрисовки лендинга по уже готовому прототипу на примерно 10 экранов. Тематика розничная продажа дверей. Есть примеры, пожелания по цветам и стилю. Интересуют сроки, условия работы, а также примеры уже выполненных проектов. В ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, дорогие специалисты! Есть салон красоты бизнес-сегмента (имеется в виду не премиум-сегмент, но почти). Нужен классный продающий дизайн для него. Первую страницу планируем делать в 7-8 экранов в виде лендинга. Примерные блоки: ...Дизайн сайтов59 заявокЗакрыт6 лет назад
- $112
Есть сайт arsenalelectric_точка_ru Делаем редизайн страниц: Главная Категории товаров Страницы товара Корзина и оформление заказа За основу берем сайт evrotek.spb.ru ПОДРОБНОЕ ТЗ В ПРИЛОЖЕНИИДизайн сайтов32 заявкиЗакрыт6 лет назад
Коллеги, привет. Нужно сделать простой и бюджетный лендос на тильде. Макет и коротенькое описание в приложении. СДЕЛАТЬ ИМЕННО НА ТИЛЬДЕ. Делаете на своём аккаунте, потом передаёте на мой. ...Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт6 лет назад