1) На базе рисунков (во вложении) отрисовать прототип в веб-сервисе типа axure или figma (для возможности просмотра прототипа как веб-страниц) три страницы "Бытовым Потребителям" (во вложении есть), "Небытовым потребителям", "Независимая энергосбытовая"(во вложении есть) 2) доработать страницы, ...
Нарисовать дизайн сайта.
Срок до 21 авг.
Одностраничник 4-5 блоков, сфера недвижимости.
Выбранный исполнитель
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