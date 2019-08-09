Нарисовать дизайн сайта.

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен21 заявка239 просмотров

Срок до 21 авг.

Одностраничник 4-5 блоков, сфера недвижимости.

6 лет назад
IlyaTeryam
Илья 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

adelya12
Аделя 
25 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
6 лет назад
$8
21 день
Escrow
Часто обращаюсь к этому исполнителю. Я ничего плохо сказать об исполнителе сказать не могу: постоянно на связи, учитывает все пожелания, доброжелательный, а главное, человек старается превзойти свою прошлую работу. Дизайном сайта остался доволен.
Эта была моя первая работа , поэтому мне было не так легко , но работать с этим заказчиком было приятно

Заявки фрилансеров

adelya12
Аделя 
25 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
6 лет назад