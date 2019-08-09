adelya12

Аделя adelya12

 
24 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад

Создаю  дизайн для любых сайтов 

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Отзывы заказчиков

IlyaTeryam
Илья 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$8
10 баллов
6 лет назад
Нарисовать дизайн сайта.
Часто обращаюсь к этому исполнителю. Я ничего плохо сказать об исполнителе сказать не могу: постоянно на связи, учитывает все пожелания, доброжелательный, а главное, человек старается превзойти свою прошлую работу. Дизайном сайта остался доволен.
Эта была моя первая работа , поэтому мне было не так легко , но работать с этим заказчиком было приятно
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