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Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
6 лет назад
Часто обращаюсь к этому исполнителю. Я ничего плохо сказать об исполнителе сказать не могу: постоянно на связи, учитывает все пожелания, доброжелательный, а главное, человек старается превзойти свою прошлую работу. Дизайном сайта остался доволен.
Ответный отзыв
Эта была моя первая работа , поэтому мне было не так легко , но работать с этим заказчиком было приятно