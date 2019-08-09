Часто обращаюсь к этому исполнителю. Я ничего плохо сказать об исполнителе сказать не могу: постоянно на связи, учитывает все пожелания, доброжелательный, а главное, человек старается превзойти свою прошлую работу. Дизайном сайта остался доволен.