Программирование и верстка сайта. Интернет-магазин. Opencart.

Есть готовый сайт на Wordpress, у него два раздела - "Услуги" и "Каталог". Нужно реализовать каталог отдельным разделом. Без функционала оформления заказа, просто каталог с разными категориями, характеристиками товаров и ajax-фильтрами. Для отсева автоматических ответов напишите ...