Создать сайт, для продажи вещей, конфет и тп.

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нужен сайт, для продажи в основном китайских вещей, сладостей. Сам сайт, дизайн. Подробнее о дизайне, чтоб когда товар выставлял, было показано под ним количество, которые у меня остались. Допустим 120. Заказы, пусть приходят  личный кабинет, а в нем почта. Доставка по Краснодару, с заказом от 1000 Руб бесплатно, меньше 1000 - 150 руб.  

6 лет назад
lololoev415
23 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад