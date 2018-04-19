Создать сайт, для продажи вещей, конфет и тп.

нужен сайт, для продажи в основном китайских вещей, сладостей. Сам сайт, дизайн. Подробнее о дизайне, чтоб когда товар выставлял, было показано под ним количество, которые у меня остались. Допустим 120. Заказы, пусть приходят личный кабинет, а в нем почта. Доставка по Краснодару, с заказом от 1000 Руб бесплатно, меньше 1000 - 150 руб.