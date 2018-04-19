Сделать в карточке товара другие цвета и старую цену INSALES

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Здравствуйте, вы можете сделать чтобы сразу в карточке товара было видно другие цвета и старую цену. Сколько это стоит и что по времени?

6 лет назад
ivolovyk
31 годУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
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