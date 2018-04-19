Накопительные скидки на сайте ИМ на опенкарт

Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки150 просмотров
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Добрый день. Нужно провести корректировку системы накопления скидок на сайте интернет - магазина на опенкарт.

Что-то сбилось в настройках, часть заказов не суммируется в накопления. Так же в накопления попадает стоимость доставки, а должна быть только стоимость товара 

6 лет назад
binukolga
47 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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