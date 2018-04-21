Доработки сайта на CS-Cart

Что нужно сделать:

-описание категории должно быть в пагинации только на одной странице!! (1 есть / 2 нет)

-убрать ссылки страницы на себя (на главной ссылка на лого не должно быть), (в категории напрример ЖИРОСЖИГАТЕЛИ ссылка в меню на этот пункт не должно быть и т.д.)

-вывести подкатегории под H1 категории ссылками

-заголовок на страницах категории должен быть h1 (сейчас на стр.категории обернуто в спан еще)

-поменять текст на кнопке В КОРЗИНУ на КУПИТЬ

-вывести в зеленую зону гугл пейдж спид

-на стр.товара вывести блок похожие товары

-код с H1 и описанием в коде разместить выше к началу страницы

(оценить отдельно)

-описание товара разбить на две части (до товаров и после) пример: http://sportivnoepitanie.ru/zhiroszhigateli-dlya-zhenshchin/

Вопросы, стоимость и цену пишем в проекте