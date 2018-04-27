Встроить woocommerce в готовый сайт

$50
Интернет-магазиныЗавершен3 заявки196 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть готовый сайт на Wordpress, у него два раздела - "Услуги" и "Каталог". Нужно реализовать каталог отдельным разделом. Без функционала оформления заказа, просто каталог с разными категориями, характеристиками товаров и ajax-фильтрами.

Для отсева автоматических ответов напишите в заявке КАТАЛОГ

Покажите пару примеров, похожих на приложенные скриншоты, которые вы реализовали.

Фрилансер, который отозвался, пропал. Ищу более ответственного. Идеально закончить каталог в пятницу.

Подробное ТЗ - в личку.

3000 рублей.

WooCommerce
6 лет назад
mchernych
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
djhant
41 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$50
1 день
Прекрасный исполнитель, всегда на связи, мастер своего дела. Все баги и доработки решаются оперативно. Рекомендую к сотрудничеству.
Рекомендую. ТЗ понимается легко. Оплата в срок.