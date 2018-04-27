Встроить woocommerce в готовый сайт

Есть готовый сайт на Wordpress, у него два раздела - "Услуги" и "Каталог". Нужно реализовать каталог отдельным разделом. Без функционала оформления заказа, просто каталог с разными категориями, характеристиками товаров и ajax-фильтрами.

Для отсева автоматических ответов напишите в заявке КАТАЛОГ

Покажите пару примеров, похожих на приложенные скриншоты, которые вы реализовали.

Фрилансер, который отозвался, пропал. Ищу более ответственного. Идеально закончить каталог в пятницу.

Подробное ТЗ - в личку.

3000 рублей.