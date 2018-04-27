Веб разработчик
php, js, c#, верстка (html,js,css), базы данных (mysql) опыт программирования с 2000 года. веб программирования с 2013 года.
Разрабатываю модули для CMS, сложные и не сложные доработки уже имеющихся, исправляю ошибки других разработчиков, а также парсеры контента или товаров любой сложности.
Проекты в которых участвовал.
и много других сайтов подобных
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
7 лет назад
AJAXWooCommerceWordPress
Прекрасный исполнитель, всегда на связи, мастер своего дела. Все баги и доработки решаются оперативно. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Рекомендую. ТЗ понимается легко. Оплата в срок.