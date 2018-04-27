djhant

Александр djhant

 
42 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Веб разработчик

php, js, c#, верстка (html,js,css), базы данных (mysql) опыт программирования с 2000 года. веб программирования с 2013 года.

Разрабатываю модули для CMS, сложные и не сложные доработки уже имеющихся, исправляю ошибки других разработчиков, а также парсеры контента или товаров любой сложности.

Проекты в которых участвовал.

https://shirts.ee/

https://arvutipood24.ee/

https://www.dreamline.ee/

http://kidsroom.ee/

http://remexim.com/

http://callerbase.org

и много других сайтов подобных

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

mchernych
Марина 
34 года
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Встроить woocommerce в готовый сайт
AJAXWooCommerceWordPress
Прекрасный исполнитель, всегда на связи, мастер своего дела. Все баги и доработки решаются оперативно. Рекомендую к сотрудничеству.
Рекомендую. ТЗ понимается легко. Оплата в срок.
Ответный отзыв