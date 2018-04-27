Веб разработчик

php, js, c#, верстка (html,js,css), базы данных (mysql) опыт программирования с 2000 года. веб программирования с 2013 года.

Разрабатываю модули для CMS, сложные и не сложные доработки уже имеющихся, исправляю ошибки других разработчиков, а также парсеры контента или товаров любой сложности.

Проекты в которых участвовал.

https://shirts.ee/

https://arvutipood24.ee/

https://www.dreamline.ee/

http://kidsroom.ee/

http://remexim.com/

http://callerbase.org

и много других сайтов подобных