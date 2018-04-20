Настроить шапку

Сам сайт coupon-horse.ru шапка сайта на ПК версиях отображается норм, а вот на телефоне или планшете кривая нужно это устранить, + небольшой баг с оплатой после оплаты нажимаешь кнопку проверить платеж магазин не выдает, Выдает только если обновить страницу, нужно чтобы выдавало товар по кнопке