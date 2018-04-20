Настроить шапку

Здравствуйте, ТЗ прилагается. Опыт работы с данной cms обязателен. Оплата поэтапная по факту, работы на нашем сервере, этапы указаны в ТЗ.
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Сам сайт coupon-horse.ru шапка сайта на ПК версиях отображается норм, а вот на телефоне или планшете кривая нужно это устранить, + небольшой баг с оплатой после оплаты нажимаешь кнопку проверить платеж магазин не выдает, Выдает только если обновить страницу, нужно чтобы выдавало товар по кнопке
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