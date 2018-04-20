Настроить шапку

Интернет-магазиныЗавершен2 заявки153 просмотра
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Сам сайт coupon-horse.ru шапка сайта на ПК версиях отображается норм, а вот на телефоне или планшете кривая нужно это устранить, + небольшой баг с оплатой после оплаты нажимаешь кнопку проверить платеж магазин не выдает, Выдает только если обновить страницу, нужно чтобы выдавало товар по кнопке

6 лет назад
nebrao
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
dedarm
27 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$50
2 дня
Отличная работа!
Жмот, который не ценит труд других людей. 2 дня работал над его проектом, а этот жмот взял, закрыл все мои доступы. Написал что через 30 минут отправит деньги и пропал. Яркий пример того, что людям доверять нельзя. НЕ ДОВЕРЯЙТЕ.
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