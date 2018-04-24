Opencart изменить стандартное отображение картинок

Настроить Prestashop 1.6
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Когда открываем товар, там есть главная картинка и внизу есть дополнительные, так когда нажать на дополнительную картинку она отображается в "поп-ап" окне, а нужно ее отображать в том же окне где главная.
Делаете у себя, если все работает даете мне файлы которые нужно заменить.
Шаблон стандартный (тот что после установки).
Версия Опенкарта 3.0.2.0
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