Opencart изменить стандартное отображение картинок

Когда открываем товар, там есть главная картинка и внизу есть дополнительные, так когда нажать на дополнительную картинку она отображается в "поп-ап" окне, а нужно ее отображать в том же окне где главная.

Делаете у себя, если все работает даете мне файлы которые нужно заменить.

Шаблон стандартный (тот что после установки).

Версия Опенкарта 3.0.2.0