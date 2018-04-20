Настройка принятия платежей на сайте

Интернет-магазиныЗакрыт8 заявок203 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо настроить принятие платежей через сервис yandex.kassa или robokassa. Не CMS.

адрес сайта http://точкастарта.рф/consult

Принятие платежей в разделе http://точкастарта.рф/consult/#section-pricing.

6 лет назад
guest_15101380347836
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Внести коррективы и доработки на сайте интернет-магазина

    $82

    Есть сайт-прототип интернет магазина на движке CMS Moguta. Сайт мой, не подряд! Заказываю работы для себя! Необходимо произвести коррективы, исправив некоторые "косяки" и ошибки по части функционала, а также добавить некоторые функции на страницы заказа ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Opencart изменить стандартное отображение картинок

    Когда открываем товар, там есть главная картинка и внизу есть дополнительные, так когда нажать на дополнительную картинку она отображается в "поп-ап" окне,  а нужно ее отображать в том же окне где главная. Делаете у себя, если ...

    OpenCart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработчик

    нужен разработчик для работ по правкам на сайте интернет магазина, сформированное задание есть  Задание могу отправить в личку, для согласования по стоимости.

    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Накопительные скидки на сайте ИМ на опенкарт

    Добрый день. Нужно провести корректировку системы накопления скидок на сайте интернет - магазина на опенкарт. Что-то сбилось в настройках, часть заказов не суммируется в накопления. Так же в накопления попадает стоимость доставки, а должна быть только ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработки сайта на CS-Cart

    Что нужно сделать: -описание категории должно быть в пагинации только на одной странице!! (1 есть / 2 нет) -убрать ссылки страницы на себя (на главной ссылка на лого не должно быть), (в категории напрример ЖИРОСЖИГАТЕЛИ ссылка в ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Настроить шапку

    Сам сайт coupon-horse.ru шапка сайта на ПК версиях отображается норм, а вот на телефоне или планшете кривая нужно это устранить, + небольшой баг с оплатой после оплаты нажимаешь кнопку проверить платеж магазин не выдает, Выдает ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Встроить woocommerce в готовый сайт

    $50

    Есть готовый сайт на Wordpress, у него два раздела - "Услуги" и "Каталог". Нужно реализовать каталог отдельным разделом. Без функционала оформления заказа, просто каталог с разными категориями, характеристиками товаров и ajax-фильтрами. Для отсева автоматических ответов напишите ...

    WooCommerce
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад