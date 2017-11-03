Fidem_service

Виталий Каптур Fidem_service

 
33 годаБеларусь/Витебск
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Решить проблему с загрузкой процессора на сайте

    Сайт [url=http://profildoors-market.by/]http://profildoors-market.by/[/url]  Суть проблемы: На сайте довольно частые превышения по количеству одновременно выполняемых процессов (сайт подвергался ограничениям в течение последних 24 часов, достигали пределов по входным процессам (количеству одновременно запущенных PHP и CGI скриптов, заданий по расписанию ...

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Наладить связь по сайту (формы "Перезвоните мне" и т.д.)

    1.Сайт [url=http://profildoors-market.by/]http://profildoors-market.by/[/url].  Исправить ошибки в консоли, [url=http://prntscr.com/mhhd7i]http://prntscr.com/mhhd7i[/url]. 2.На вкладке "Контакты" есть форма "Напишите нам". Наладить корректное отправление писем со всеми заполненными клиентом данными на адрес почты (укажем при личном общении). 2.  Вверху кнопка"Перезвоните мне", и  "Заказать" (каталог- серия-страница выбранной ...

    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработать продающий эскиз для баннера

    Компания занимается: продажей дверей, окон, дверной фурнитуры, жалюзей, ламината и линолеума Размер баннера 3 на 6 метра.  Стиль от которого отталкиваться прикреплен. Цвета для использования:черный; белый; серо-коричневый. Обязательно должна быть прикреплена информация про беспроцентную рассрочку.

    Баннеры14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать несколько кнопок на сайте. Залить небольшое количество товара.

    $30

    Нужно добавить 3 кнопки на главную страницу сайта, с переходом на страницу/окно с информацией после нажатия на них. Все подробности в прикрепленном задании. Срок - 1-3 дня.

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Проставить цены на сайте

    $25

    Сайт http://profildoors-market.by, блоки для цен готовы.  Ассортимент товара - двери -заливались на сайт через таблицу (названия совпадают). Цены указаны в этой же таблице. Нужно настроить связь между таблицей (формат exel) и сайтом, чтобы в случае изменения цены ...

    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настроить связь между уже готовыми поддоменами сайта

    $25

    Задание: 1.Настроить связь основного домена с поддоменами, которые уже готовы, шаблоны перенесены - нужно только  считать нужные данные по товарам с основного домена. В итоге: чтобы на каждом поддомене отображались все товары, как и на основном домене, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Поддомены

    $15

    Настроить связь основного домена с поддоменами, которые уже готовы, шаблоны перенесены - нужно только  считать нужные данные по товарам с основного домена. В итоге: чтобы на каждом поддомене отображались все товары, но место на диске было ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настройка фильтра на сайте

    $50

    Сайт http://profildoors-market.by - наладить фильтр внутри каждой модели (по цвету, стеклу, молдингу), и отображение двери после ее выбора по фильтру основному. При надобности предоставлю таблицу, в которой указаны разновидности моделей в сочетании с возможными вариантами исполнения, ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • SEO Продвижение сайта

    Ищем специалиста по продвижению сайта (на Modex) в топ по запросам, которые предоставлю в личку. Оплата по результатам работы. Ваши предложения и сроки.

    Поисковые системы (SEO)16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
fr0zen4ik
31 годБеларусь
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Создать несколько кнопок на сайте. Залить небольшое количество товара.
Ранее уже имел опыт сотрудничества с Виталием и поэтому без колебаний взял заказ. Точная постановка задач, своевременные уточнения деталей и быстрая оплата выполненного заказа - всегда приятно работать с таким заказчиком. Надеюсь на сотрудничество с Виталием в будущем и рекомендую к сотрудничеству другим.
Сотрудничаю с Алексеем не в первый раз. Работой доволен, все выполнено отлично, и в срок. Также спасибо за инициативу- были самостоятельно выявлены и устранены неполадки на сайте. Буду обращаться к Алексею и дальше!
Ответный отзыв
fr0zen4ik
31 годБеларусь
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Настроить связь между уже готовыми поддоменами сайта
Рад сотрудничеству с Виталием. Хорошо формулирует задачи, постоянно находится на связи и готов предоставить необходимые уточнения. Надеюсь на сотрудничество в будущем.
Очень доволен работой Алексея - сделал все быстро и качественно, учел все пожелания, всегда был на связи. Рекомендую! Планирую обращаться и дальше.
Ответный отзыв
danex
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$45
10 баллов
6 лет назад
Нужен опытный программист для доработки сайта
Рад сотрудничать с Виталием. Понятно и подробно формулирует задачи, вникает в выполняемую работу, уважает время исполнителя и оплачивает вовремя.
Работой Даниара доволен, будем сотрудничать и дальше. Задание выполнено в оговоренные сроки, все просьбы и дополнительные корректировки по сайту учтены и внесены. Рекомендую к сотрудничеству!
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