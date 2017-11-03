Fidem_service

Сайт [url=http://profildoors-market.by/]http://profildoors-market.by/[/url] Суть проблемы: На сайте довольно частые превышения по количеству одновременно выполняемых процессов (сайт подвергался ограничениям в течение последних 24 часов, достигали пределов по входным процессам (количеству одновременно запущенных PHP и CGI скриптов, заданий по расписанию ...
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
1.Сайт [url=http://profildoors-market.by/]http://profildoors-market.by/[/url]. Исправить ошибки в консоли, [url=http://prntscr.com/mhhd7i]http://prntscr.com/mhhd7i[/url]. 2.На вкладке "Контакты" есть форма "Напишите нам". Наладить корректное отправление писем со всеми заполненными клиентом данными на адрес почты (укажем при личном общении). 2. Вверху кнопка"Перезвоните мне", и "Заказать" (каталог- серия-страница выбранной ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт5 лет назад
Сайт http://profildoors-market.by/. На вкладке "Контакты" есть форма "Напишите нам". Наладить корректное отправление писем со всеми заполненными клиентом данными на адрес .Интернет-магазины16 заявокЗакрыт5 лет назад
Сайт http://profildoors-market.by. Необходимо продвинуть каждую дверь позиционно (1U, 2U, и т.д.) по запросам в поисковиках. Ждем предложения по срокам и ценам.Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт5 лет назад
Компания занимается: продажей дверей, окон, дверной фурнитуры, жалюзей, ламината и линолеума Размер баннера 3 на 6 метра. Стиль от которого отталкиваться прикреплен. Цвета для использования:черный; белый; серо-коричневый. Обязательно должна быть прикреплена информация про беспроцентную рассрочку.Баннеры14 заявокЗакрыт6 лет назад
- $30
Нужно добавить 3 кнопки на главную страницу сайта, с переходом на страницу/окно с информацией после нажатия на них. Все подробности в прикрепленном задании. Срок - 1-3 дня.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $25
Сайт http://profildoors-market.by, блоки для цен готовы. Ассортимент товара - двери -заливались на сайт через таблицу (названия совпадают). Цены указаны в этой же таблице. Нужно настроить связь между таблицей (формат exel) и сайтом, чтобы в случае изменения цены ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $25
Задание: 1.Настроить связь основного домена с поддоменами, которые уже готовы, шаблоны перенесены - нужно только считать нужные данные по товарам с основного домена. В итоге: чтобы на каждом поддомене отображались все товары, как и на основном домене, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $15
Настроить связь основного домена с поддоменами, которые уже готовы, шаблоны перенесены - нужно только считать нужные данные по товарам с основного домена. В итоге: чтобы на каждом поддомене отображались все товары, но место на диске было ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $50
Сайт http://profildoors-market.by - наладить фильтр внутри каждой модели (по цвету, стеклу, молдингу), и отображение двери после ее выбора по фильтру основному. При надобности предоставлю таблицу, в которой указаны разновидности моделей в сочетании с возможными вариантами исполнения, ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно доработать сайт основываясь на ТЗ, прикрепленном к заданию. Ждем ваших предложений по срокам и ценам.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Ищем специалиста по продвижению сайта (на Modex) в топ по запросам, которые предоставлю в личку. Оплата по результатам работы. Ваши предложения и сроки.Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт6 лет назад