Доработка выгрузки товаров на сайт

Доброго времени суток. Требуется опытный веб-дизайнер (программист), с опытом на JS(html 5 + css 3) от 2-х лет. Также обязательно иметь уровень английского C2+ или NATIVE. Нужно написать два красивых и привлекательных магазинов с хорошим ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт http://vostoktehrezerv.ru/ на системе управления hostcms
В данный момент реализована уже выгрузка из 1с на сайте.
Формат обмена через xml файл
на сайте есть разделы "Новинки" и "Товары со скидками": http://www.screencapture.ru/file/64D3Cb37
В Новинках размещются сейчас товары которые создаются вручную, так и в акциях. Мы создали необходимый признак у товаров:
ID свойства "Акция" - 97c4ba70-378a-11e8-80c8-a4bf01286efd , значение - true
ID свойства "Новника" - 97c4ba71-378a-11e8-80c8-a4bf01286efd , значение - true
Необходимо чтобы товары согласно этому признаку попадали в соответствующую группу на сайте не главной странице
ссылки на файлы:
https://yadi.sk/d/k722xkJt3U9bV7
https://yadi.sk/d/w2OYRKqV3U9bVq
Как дополнительное задание, надо также чтобы при нажатии на кнопки на сайте : смотреть все новинки, все товары по акциям, мы попадали в раздел каталога отсортированный по данным признакам.
Стоимость договорная
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