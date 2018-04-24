Доработка выгрузки товаров на сайт

Есть сайт http://vostoktehrezerv.ru/ на системе управления hostcms

В данный момент реализована уже выгрузка из 1с на сайте.

Формат обмена через xml файл

на сайте есть разделы "Новинки" и "Товары со скидками": http://www.screencapture.ru/file/64D3Cb37

В Новинках размещются сейчас товары которые создаются вручную, так и в акциях. Мы создали необходимый признак у товаров:

ID свойства "Акция" - 97c4ba70-378a-11e8-80c8-a4bf01286efd , значение - true

ID свойства "Новника" - 97c4ba71-378a-11e8-80c8-a4bf01286efd , значение - true

Необходимо чтобы товары согласно этому признаку попадали в соответствующую группу на сайте не главной странице

ссылки на файлы:

https://yadi.sk/d/k722xkJt3U9bV7

https://yadi.sk/d/w2OYRKqV3U9bVq

Как дополнительное задание, надо также чтобы при нажатии на кнопки на сайте : смотреть все новинки, все товары по акциям, мы попадали в раздел каталога отсортированный по данным признакам.

Стоимость договорная