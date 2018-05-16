Устранить некоторые недочеты на движке OpenCart Version 2.3.0.2

Здравствуйте! Нужно устранить недочеты , недоработки в уже готовом магазине

для человека понимающего систему - это пустяковые задачи.

Например;

1.внизу на сайте есть QR- код, его нужно уменьшить и под ним разместить платежные значки viza и master card

2. активировать кнопку " Если вы ничего не нашли, нажмите здесь"? нужно чтобы открывалось диалоговое окно и отправлялся запрос

3. слово "модель" это при высвечивании товара, заменить на слово " Артикул"

4. добавить некоторые значки

И.Т.Д.