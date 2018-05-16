Устранить некоторые недочеты на движке OpenCart Version 2.3.0.2

Интернет-магазиныЗавершен8 заявок178 просмотров
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Здравствуйте! Нужно устранить недочеты , недоработки в уже готовом магазине

для человека понимающего систему - это пустяковые задачи. 

Например; 

1.внизу на сайте есть QR- код, его нужно уменьшить и под ним разместить платежные значки viza  и master card

2. активировать кнопку " Если вы ничего не нашли, нажмите здесь"? нужно чтобы открывалось диалоговое окно и отправлялся запрос 

3. слово "модель" это при высвечивании товара, заменить на слово " Артикул" 

4. добавить некоторые значки 

И.Т.Д.

OpenCart
6 лет назад
sintez76
47 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
maks_net
Максим 
41 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$5
1 день
Отличный исполнитель! Таких как Максим, нужно поискать, я считаю что мне повезло работать с ним ! Все сделал именно так, как нужно. Четкая работа, быстрые сроки, постоянная связь! Рекомендую! Уверен, что еще буду сотрудничать с данным исполнителем!
Отличный заказчик, не мешает работать разными вопросами Рекомендую