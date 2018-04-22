Доработать личный кабинет ocstore

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Необходимо создать в личном кабинете опенкарт 2.3 для покупателя возможность прохождения обучающего курса. курсов будет много, курс состоит из разделов, а разделы из уроков. каждый урок на странице имеет видео, задание, доп материалы и чат + комментарии. админ в панели может создавать эти курсы и производить наполнение по урокам.  ТЗ прикрепил для понимания что хочется.

Интересует стоимость разработки функционала и сроки разработки.

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6 лет назад
ilismir
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад