Интернет-магазин на Bitrix

Интернет-магазиныЗакрыт6 заявок200 просмотров
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 Нужен интернет магазин на битрикс, верстка почти готова. Все идентично стандартному решению, стилистика немного другая. Нужна цена и срок.

6 лет назад
wpolw
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад