Написание 2-х интернет магазинов на английском языке.

$6000
Интернет-магазиныЗакрыт1 заявка157 просмотров
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Доброго времени суток. Требуется опытный веб-дизайнер (программист), с опытом на JS(html 5 + css 3) от 2-х лет. Также обязательно иметь уровень английского C2+ или NATIVE. Нужно написать два красивых и привлекательных магазинов с хорошим подбором палитры. Оплата в районе 5500 - 6000 USD(зависит от качества услуг).  В любом случае работа высокооплачиваемая и по этому ждем действительно профессиональных исполнителей.

Более точная информация после одобрения заявки.

С Уважением)

6 лет назад
HelloFriend
Максим 
23 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 года назад