Требуется создать сайт по образцу (ikea-weekly.ru) c небольшой корректировкой.
Opencart доработки модуля выгрзки на яндекс маркет + коды собтий
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
1) Необходимо доработать модуль выгрузки товаров на яндекс маркет, модуль стандартный предоставляемый самим яндекс маркетом.
Заголовок товара в фиде сейчас выглядит так
[code]
http://www.opticstrade.ru/binokli/binokl_teatralnyi_bgc_3h25_wight_focus
[/code]необходимо привести его к следующему виду
[code]
http://www.opticstrade.ru/binokli/binokl_teatralnyi_bgc_3h25_wight_focus?u
tm_source=market.yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=70
[/code]
т.е. в строку урл должны добавить
[code]utm_source=market.yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=70[/code]где все параметры статичны кроме utm_compaign=70 где цифра равна id offer
2) На странице index.php?route=account/success
В случае успешной регистрации должен вызываться следующий скрипт.
[code]
[/code]3) Для страниц списков товаров необходимо сделать следующие доработки, так как перечень большой и содержит изображения выкладываю в отдельном файле.
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