Разработка интернет магазина с api

Интернет-магазиныЗакрыт6 заявок189 просмотров
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Требуется разработка интернет магазина с использованием api с другого сайта для импорта и обновления товаров.  

API api2.autotrade.su/ 

Дизайн адаптивный. Основной функционал любого интернет магазина , без подключения платёжных систем

Без предоплат, оплата поэтапно или по факту

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6 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад