Нужен одностраничный сайт для продажи часов

Интернет-магазиныЗакрыт16 заявок294 просмотра
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Необходимо сделать одностраничный сайт для продажи одного конкретного товара.

Сайт должен иметь и полноценную, и мобильную версию. 

Общий план сайта уже готов, есть примеры, нужные изображения найти очень просто. 

Сроки выполнения – максимум трое суток, цену и детали обговорим подробнее.

6 лет назад
Karashweb
Иван 
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва