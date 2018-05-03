Woocomerce фильтр товаров

Интернет-магазиныЗавершен3 заявки221 просмотр
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Необходимо реализовать фильтр товаров по свойствам и цене woocomerce. Из верстки html. Не шаблон.

6 лет назад
uvarovfrontend
Юрий 
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
takevan1
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$10
2 дня
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