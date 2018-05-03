Woocomerce фильтр товаров

Добрый день. 1) Необходимо доработать модуль выгрузки товаров на яндекс маркет, модуль стандартный предоставляемый самим яндекс маркетом. Заголовок товара в фиде сейчас выглядит так [code] http://www.opticstrade.ru/binokli/binokl_teatralnyi_bgc_3h25_wight_focus [/code]необходимо привести его к следующему виду [code] http://www.opticstrade.ru/binokli/binokl_teatralnyi_bgc_3h25_wight_focus?u tm_source=market.yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=70 [/code] т.е. в строку урл должны добавить [code]utm_source=market.yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=70[/code]где все параметры статичны ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо реализовать фильтр товаров по свойствам и цене woocomerce. Из верстки html. Не шаблон.
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