Создание интернет-магазина

Интернет-магазиныЗавершен6 заявок401 просмотр
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Создать сайт, взяв шаблон дизайна с https://themeforest.net/item/anton-multi-store-responsive-html-template/21245980?s_rank=4. Создать структуру и функционал согласно ТЗ 

6 лет назад
Anatoly029
32 годаБеларусь
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
AiosS
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 часов назад
6 лет назад
$3600
45 дней
Сотрудничать с Давидом было одно удовольствие. Работа была выполнена на все 100% в срок. На протяжении всей работы велась коммуникация, правки были сделаны быстро и как надо. Нашли понимание друг друга и поэтому работа протекала быстро и комфортно для всех. Со своей стороны просрочил платежи, но это никак не повлияло на работу, чему очень благодарен. Человек "без воды", все было четко и по делу. Для тех, что хочет реализовать свой проект, рекомендую. Вы останетесь удовлетворены, как и мы.
Весьма адекватный заказчик, Абсолютно не создавал проблем ни с коммуникацией, ни постановкой задачи. Очень рекомендую к сотрудничеству.