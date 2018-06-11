Создание интернет-магазина

Сотрудничать с Давидом было одно удовольствие. Работа была выполнена на все 100% в срок. На протяжении всей работы велась коммуникация, правки были сделаны быстро и как надо. Нашли понимание друг друга и поэтому работа протекала быстро и комфортно для всех. Со своей стороны просрочил платежи, но это никак не повлияло на работу, чему очень благодарен. Человек "без воды", все было четко и по делу. Для тех, что хочет реализовать свой проект, рекомендую. Вы останетесь удовлетворены, как и мы.