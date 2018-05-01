Создать Интернет-магазин на Woocommerce

Интернет-магазиныЗакрыт14 заявок14805 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Основные требования:1. Установить Wordpress2. Установить Woocommerce 3. Разработать свою или использовать тему. 4. Быстрая скорость загрузки. Wordpress отличаетсясвоей медлительностью, требуется опытный специалист который смог бы не только

сверстать шаблон по предоставленным макетам но и сделать чтоб скорость загрузки

была максимально быстрой.5. Адаптивная верстка под все устройства. 6. Плавное открытие меню, категорий, модальных окон и другихформ.7. Все иконки используют иконочный-шрифт https://fontawesome.com

WooCommerce
6 лет назад
ariskpriest
42 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад