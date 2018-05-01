Создать Интернет-магазин на Woocommerce

1. Доделать оформления заказа, -сейчас заказ не оформляется -нужно чтобы при нажатии на корзину "сразу выскакивала форма оформления заказа" -сделать страницу "Ваш заказ оформлен N7327, дата доставки 22.03.22 с 12 до 17, сумма к оплате 34.555р" -при заполнение полей ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Основные требования:1. Установить Wordpress2. Установить Woocommerce 3. Разработать свою или использовать тему. 4. Быстрая скорость загрузки. Wordpress отличаетсясвоей медлительностью, требуется опытный специалист который смог бы не только
сверстать шаблон по предоставленным макетам но и сделать чтоб скорость загрузки
была максимально быстрой.5. Адаптивная верстка под все устройства. 6. Плавное открытие меню, категорий, модальных окон и другихформ.7. Все иконки используют иконочный-шрифт https://fontawesome.com
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