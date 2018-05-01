Создать Интернет-магазин на Woocommerce

Основные требования:1. Установить Wordpress2. Установить Woocommerce 3. Разработать свою или использовать тему. 4. Быстрая скорость загрузки. Wordpress отличаетсясвоей медлительностью, требуется опытный специалист который смог бы не только

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была максимально быстрой.5. Адаптивная верстка под все устройства. 6. Плавное открытие меню, категорий, модальных окон и другихформ.7. Все иконки используют иконочный-шрифт https://fontawesome.com