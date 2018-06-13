Доделать интернет-магазин opecart

Нужно, изменить странички местами и добавить, все в норме World press. SSL, подключение к системе оплаты и д.р. ТЗ в личку. Оплата только после внесенных изменений, на вашем хостинге. Приношу извинения, но последнее время часто стали обманывать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Доделать оформления заказа,
-сейчас заказ не оформляется
-нужно чтобы при нажатии на корзину "сразу выскакивала форма оформления заказа"
-сделать страницу "Ваш заказ оформлен N7327, дата доставки 22.03.22 с 12 до 17, сумма к оплате 34.555р"
-при заполнение полей они должны светится зеленым.
-добавить пару новых полей
-сделать телефон в формате +7(ххх)ххх-хх-хх
2. Сделать чтобы была видна старая цена и новая цена и в углу была указана скидка в процентах
3. Сейчас мобильная версия отображается кривовато, нужно будет выровнить
4. Подключить сайт к парсеру, суть парсера - он парсит "оформленные заказы", он готовый, нужно будет просто адаптировать поля, все очень легко и просто.
ocStore 2.3.0.2.3
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