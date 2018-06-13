Доделать интернет-магазин opecart

1. Доделать оформления заказа,

-сейчас заказ не оформляется

-нужно чтобы при нажатии на корзину "сразу выскакивала форма оформления заказа"

-сделать страницу "Ваш заказ оформлен N7327, дата доставки 22.03.22 с 12 до 17, сумма к оплате 34.555р"

-при заполнение полей они должны светится зеленым.

-добавить пару новых полей

-сделать телефон в формате +7(ххх)ххх-хх-хх

2. Сделать чтобы была видна старая цена и новая цена и в углу была указана скидка в процентах

3. Сейчас мобильная версия отображается кривовато, нужно будет выровнить

4. Подключить сайт к парсеру, суть парсера - он парсит "оформленные заказы", он готовый, нужно будет просто адаптировать поля, все очень легко и просто.

сайт https://goo.gl/Fa7Pti

ocStore 2.3.0.2.3