Несложный магазин на PrestaShop заверстать, дизайн есть

Есть дизайн от заказчика. Нужен Интернет магазин одежды, без особых "заморочек",

только на PrestaShop (другие варианты магазина не обсуждаются)

Все стандартно - корзина, размеры, валюта (НЕ ЛОКАЛЬНЫЙ проект)

Нужно натянуть дизайн на PrestaShop

Допустимо или поставить свою тему, или можем купить готовую на templatemonster.com/

и доработать (как будет проще и удобнее).

Надо "сейчас", через несколько дней будет неактуально.

P.S. Работа только для одиночки

( просто на PrestaShop не специализируюсь).

Поэтому просьба веб-студиям не предлагать свои услуги.