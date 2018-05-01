Несложный магазин на PrestaShop заверстать, дизайн есть

Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки333 просмотра
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Есть дизайн от заказчика. Нужен Интернет магазин одежды, без особых "заморочек",

только на PrestaShop  (другие варианты магазина не обсуждаются)

Все стандартно - корзина, размеры, валюта (НЕ ЛОКАЛЬНЫЙ проект)

Нужно натянуть дизайн на PrestaShop

Допустимо или поставить свою тему, или можем купить готовую на templatemonster.com/

и доработать (как будет проще и удобнее).

Надо "сейчас", через несколько дней будет неактуально.

P.S. Работа только для одиночки

( просто на PrestaShop  не специализируюсь).

Поэтому просьба веб-студиям не предлагать свои услуги.

Prestashop
6 лет назад
urka2000
Юрий 
50 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад