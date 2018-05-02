Нужно перенести каталог товаров с OpenCart в Битрикс

V nachale zayavki pichem slovo katalog

Здравствуйте!

Есть магазин с двумя языками на OpenCart (ссылку сброшу в личку) 700 товаров. Нужно перенести каталог товаров на новый сайт на Битриксе (лицензия Старт), реализовать мультиязычность. На сайте должно быть два языка: русский и английский. Будет использоваться готовое решение Аспро корпоративный сайт 2.0 – allcorp2.aspro-demo.ru/ там есть функционал каталога.

Требования: опыт работы с Битрикс, опыт переноса каталогов товаров с одной CMS на другую.

Вариант реализации переноса каталога (через файл выгрузки с помощью стандартного функционала ОпенКарт и Битрикс, или собственный скрипт, или модуль с маркета или другой способ) – на выбор исполнителя. Главное чтобы быстро и не дорого.

Просьба написать примерные сроки и примерную стоимость.

Если не напишите кодовое слово, которое я написал в начале – сразу отказ и даже рассматриваю вашу кандидатуру.

Надоели СПАМеры.