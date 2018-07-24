Переделать сайт на OpenCart или перенести его самописные модули

Здравствуйте!

Сайт: 2stick.ru

Нужно: Сохранить/Перенести специальные модули, которые делал программист для специфического товара. Их работа заключается в том, чтобы в карточке товара можно было:

-изменить размер

-изменить цвет

-посмотреть разные картинки товара

Есть также модуль, который считает от степени сложности (1-2-3) стоимость товара.

Мне бы хотелось поменять шаблон, убрать лишнее, добавить нужное. И разобраться, наконец, как работать с этой "машиной", которая называется OpenCart! Дело в том, что я имел дело только с WordPress и DLE, данный движок я знаю очень плохо. Если есть возможность, то было бы здорово перенести модули с этого сайта на wordpress (хотя что будет с производительностью, я не знаю, т.к. товаров много).

Ещё желательно провести "чистку", потому как я подозреваю, с сайтом не всё хорошо (уходят страницы из индекса). Но это скорее всего задание для отдельного специалиста.