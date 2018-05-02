V nachale zayavki pichem slovo katalog Здравствуйте! Есть магазин с двумя языками на OpenCart (ссылку сброшу в личку) 700 товаров. Нужно перенести каталог товаров на новый сайт на Битриксе (лицензия Старт), реализовать мультиязычность. На сайте должно быть ...
Большое количество правок для интернет-магазина с частой оплатой
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуй, уважаемый Читатель.
У нас есть интернет-магазин на движке Мегагруп: sunlashes.ru
Есть список из 35-40 правок и он постоянно пополняется.
Этот заказ надолго обеспечит тебя работой так, что непридётся каждый раз искать заказчиков.
Задание среднесрочное, поэтому можно просто спокойноработать в своём ритме.
Первую оплату переведём тебе сразу после внесения 3-хправок, а затем можем договориться, как тебе удобнее: хоть 2 раза в месяц, хоть 3, хоть 4 (разумеется, только в случае, если ты начнёшь своё обращение со слов:
"Фрилансер - Человек будущего"- так сразу станет понятно, внимательно ли ты читал данный текст).
После завершения работ с нас отзыв и рекомендация, в случаечего.
Пиши/звони - скину ТЗ и обсудим по условиям.
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