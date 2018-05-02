Большое количество правок для интернет-магазина с частой оплатой

Здравствуй, уважаемый Читатель.

У нас есть интернет-магазин на движке Мегагруп: sunlashes.ru

Есть список из 35-40 правок и он постоянно пополняется.

Этот заказ надолго обеспечит тебя работой так, что непридётся каждый раз искать заказчиков.

Задание среднесрочное, поэтому можно просто спокойноработать в своём ритме.

Первую оплату переведём тебе сразу после внесения 3-хправок, а затем можем договориться, как тебе удобнее: хоть 2 раза в месяц, хоть 3, хоть 4 (разумеется, только в случае, если ты начнёшь своё обращение со слов:

"Фрилансер - Человек будущего"- так сразу станет понятно, внимательно ли ты читал данный текст).

После завершения работ с нас отзыв и рекомендация, в случаечего.

Пиши/звони - скину ТЗ и обсудим по условиям.