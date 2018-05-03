Создание интернет магазина парфюмерии
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Случайно удалил лендинг))
Нужно зоного его сверстать и прикрутить к opencart
осталось сохранная копия в гугле и бд ))
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://telstar-18.com/
Страницы:
https://yadi.sk/i/_oEZIGNI3VFfbZ
https://yadi.sk/i/H7cmbkf23VFfav
https://yadi.sk/i/ZzbztO3b3VFfbF
- Похожие заказы
- Интернет-магазины35 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Требуется сделать сайт (ИМ) с расширенным функционалом. Думали поднять под готовый шаблон, но автор шаблона отказался. Теперь ищем варианты. Могу отправить ТЗ, чтобы вы прикинули ну а дальше решили, использовать шаблон и выбранную CMS ...Интернет-магазины18 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуй, уважаемый Читатель. У нас есть интернет-магазин на движке Мегагруп: sunlashes.ru Есть список из 35-40 правок и он постоянно пополняется. Этот заказ надолго обеспечит тебя работой так, что непридётся каждый раз искать заказчиков. Задание среднесрочное, поэтому можно просто ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт6 лет назад
V nachale zayavki pichem slovo katalog Здравствуйте! Есть магазин с двумя языками на OpenCart (ссылку сброшу в личку) 700 товаров. Нужно перенести каталог товаров на новый сайт на Битриксе (лицензия Старт), реализовать мультиязычность. На сайте должно быть ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $200
Здравствуйте! Сайт: 2stick.ru Нужно: Сохранить/Перенести специальные модули, которые делал программист для специфического товара. Их работа заключается в том, чтобы в карточке товара можно было: -изменить размер -изменить цвет -посмотреть разные картинки товара Есть также модуль, который считает от степени сложности (1-2-3) ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен5 лет назад
Есть магазин на opencart - mint.by. Требуется внести ряд правок. Например не корректно работает фильтр товаров mega filtr pro.Интернет-магазины10 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть дизайн от заказчика. Нужен Интернет магазин одежды, без особых "заморочек", [b]только на [/b][b]PrestaShop[/b] (другие варианты магазина не обсуждаются) Все стандартно - корзина, размеры, валюта (НЕ ЛОКАЛЬНЫЙ проект) Нужно натянуть дизайн на PrestaShop Допустимо или поставить свою тему, ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Основные требования:1. Установить Wordpress2. Установить Woocommerce 3. Разработать свою или использовать тему. 4. Быстрая скорость загрузки. Wordpress отличаетсясвоей медлительностью, требуется опытный специалист который смог бы не только сверстать шаблон по предоставленным макетам но и сделать чтоб ...Интернет-магазины14 заявокЗакрыт6 лет назад
- $60
1. Доделать оформления заказа, -сейчас заказ не оформляется -нужно чтобы при нажатии на корзину "сразу выскакивала форма оформления заказа" -сделать страницу "Ваш заказ оформлен N7327, дата доставки 22.03.22 с 12 до 17, сумма к оплате 34.555р" -при заполнение полей ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен6 лет назад
Доброго времени суток! Заказчик занимается продажей товаров. Необходимо скачать изинтернета наиболее подходящие лэндинги под определённый товар, который схож по тематике, затем согласовать выбор с Заказчиком. Лендинги необходимоадаптировать под товары заказчика: по необходимости изменить цветовую гамму и сделать легкий редизайн, ...Интернет-магазины11 заявокЗакрыт6 лет назад