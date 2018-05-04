Back-end разработка сайта одежды

Интернет-магазиныЗакрыт17 заявок221 просмотр
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Нужно: настроить корзину, вход в аккаунт, настройка добавления товаров 

Сайт: https://kadowanie.github.io/ 

Также нужен back-end разработчик на постоянку

6 лет назад
Roz2six
Артем 
25 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
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