Изменение шаблона wordpress

$80
Интернет-магазиныЗакрыт6 заявок199 просмотров
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Нужен человек, обладающий знаниями html и css, способный сделать из этого макета:

https://demo.micemade.com/haumea/

Приблизительно такой сайт:

https://www.avilex.ru 

Очень важно, что использовать нужно только те элементы и стили, которые есть в шаблоне, что одновременно упрощает задачу. Вам практически не нужно менять css и js. Что касается html, то тут тоже все просто и не требует серьезных навыков, тк 90% работы происходит в Visual Composer.

Такие задачи у нас постоянные, если договоримся по оплате и срокам, будем работать на постоянной основе.

Так же, прикладываю ТЗ пока для главной страницы, для общего понимания задачи.

В отклике, прошу писать примерный срок в который уложимся по работе и когда сможем начать.

WordPress
6 лет назад
JustChrome
Станислав 
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
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