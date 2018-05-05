Ищу WordPress програмиста для оптимизации сайта

Имеется интернет-магазин на Битриксе. Нужно прописать шаблоны метатегов Тайтл и Дескрипшн для карточек товаров, страниц категорий и страниц Производителей. Ссылка на сайт по запросу.
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