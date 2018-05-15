ВИЖУ ЦЕЛЬ НЕ ВИЖУ ПРЕПЯТСТВИЙ
Здравствуйте, уважаемые заказчики.Мы команда full-stack разработчиков.Любим сложные и нетривиальные задачи.Боремся за проект до конца.Всегда на связи и всегда готовы помочь.Хороший веб-сайт, по нашему мнению:
- "Дружелюбен" для пользователя.
- Хорошо поддерживаем сторонними разработчиками.
- Адаптивен и кроссбраузерный.
- Имеет место быть топовым в поисковых системах.
- HTML5, CSS3, SCSS, LESS, POSTSCC,
- Разработка веб-сайта под различные cms ( Wordpress, OpenCart, MODX ),
- Framework Symfony, Yii2,
- SEO оптимизация,
- Javascript, JQuerу, Angular,
- Gulp,
- Bootstrap, MaterialiseCss, Foundation,
- Работаем с Photoshop, Illustrator, Sketch, Avocode.
- Parallax scrolling.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Соблюдение стандартов W3C.
- Адаптация / внедрение плагинов.
- Использование спрайтов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).
- Реализация pixel perfect.
- Комментарии.
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недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$70
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
$250
2 балла
5 лет назад
Исполнитель начал выполнять работу, но на одном из её этапов просто пропал и перестал отвечать на сообщения. Крайне разочарован сотрудничеством и не рекомендую данного специалиста.
$135
5 баллов
6 лет назад
Срывает сроки и не выходит на связь по 2-3 дня. Потом появляется в онлайне, но не отвечает на сообщения. Пока качеству выполняемых работ ничего сказать не могу, т.к. он только начал делать и оценивать пока нечего, но вот со сроками и коммуникацией нужно что-то делать.
$65
10 баллов
6 лет назад
Исполнитель отлично справился с поставленной задачей. Всё в сроки. Рекомендую!
Ответный отзыв
Очень хороший Заказчик Задача поставлена четко - вопросы решаются оперативно - однозначно рекомендую
$50
10 баллов
6 лет назад
Все четко и быстро как всегда
Ответный отзыв
Второй этап сотрудничества с Ильёй оказался таким же продуктивным и позитивным как и первый Человек всегда на связи - всегда готов выслушать и понять о чем ты пишешь - готов совместно решать возникшую задачу, а не просто требовать скорого выполнения В общем работать одно сплошное позитивное удовольствие - побольше бы таких Заказчиков Очень надеюсь на новый заказ)
$141
10 баллов
6 лет назад
работой довольна!
Ответный отзыв
Неплохой заказчик
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