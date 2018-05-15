ВИЖУ ЦЕЛЬ НЕ ВИЖУ ПРЕПЯТСТВИЙ

Здравствуйте, уважаемые заказчики.Мы команда full-stack разработчиков.Любим сложные и нетривиальные задачи.Боремся за проект до конца.Всегда на связи и всегда готовы помочь.Хороший веб-сайт, по нашему мнению:

"Дружелюбен" для пользователя.

Хорошо поддерживаем сторонними разработчиками.

Адаптивен и кроссбраузерный.

Имеет место быть топовым в поисковых системах.

HTML5, CSS3, SCSS, LESS, POSTSCC,

Разработка веб-сайта под различные cms ( Wordpress, OpenCart, MODX ),

Framework Symfony, Yii2,

SEO оптимизация,

Javascript, JQuerу, Angular,

Gulp,

Bootstrap, MaterialiseCss, Foundation,

Работаем с Photoshop, Illustrator, Sketch, Avocode.

Parallax scrolling.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Соблюдение стандартов W3C.

Адаптация / внедрение плагинов.

Использование спрайтов.

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).

Реализация pixel perfect.

Комментарии.

Именно поэтому особое внимание уделяем правильной разметке с компонентным подходом, семантически правильному, валидному и хорошо закомментированому коду. Предпочитаем самостоятельно разрабатывать и реализовывать архитектуру своих проектов. Навыки:Будем рады долгосрочному сотрудничеству, С уважением.