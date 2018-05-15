LiAleks

Олександр LiAleks

 
37 летУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
ВИЖУ ЦЕЛЬ НЕ ВИЖУ ПРЕПЯТСТВИЙ

Здравствуйте,  уважаемые заказчики.Мы команда full-stack разработчиков.Любим сложные и нетривиальные задачи.Боремся за проект до конца.Всегда на связи и всегда готовы помочь.Хороший веб-сайт, по нашему мнению:

  • "Дружелюбен" для пользователя.
  • Хорошо поддерживаем сторонними разработчиками.
  • Адаптивен и кроссбраузерный.
  • Имеет место быть топовым в поисковых системах.
Именно поэтому особое внимание уделяем правильной разметке с компонентным подходом, семантически правильному, валидному и хорошо закомментированому коду. Предпочитаем самостоятельно разрабатывать и реализовывать архитектуру своих проектов. Навыки: 
  • HTML5, CSS3, SCSS, LESS, POSTSCC,
  • Разработка веб-сайта под различные cms ( Wordpress, OpenCart, MODX ),
  • Framework Symfony, Yii2,
  • SEO оптимизация,
  • Javascript, JQuerу, Angular,
  • Gulp,
  • Bootstrap, MaterialiseCss, Foundation,
  • Работаем с Photoshop, Illustrator, Sketch, Avocode.
  • Parallax scrolling.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • Адаптация / внедрение плагинов.
  • Использование спрайтов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).
  • Реализация pixel perfect.
  • Комментарии.
Будем рады долгосрочному сотрудничеству, С уважением.
JavascriptWordPressOpenCartHTMLBootstrapMODXAngularYiiIllustratorSCSSSymfonyGulpPhotoshopSEO-оптимизацияSketch
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$70
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
Em1n
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
$250
2 балла
5 лет назад
Необходимо сверстать сайт на WP по примеру имеющегося
Исполнитель начал выполнять работу, но на одном из её этапов просто пропал и перестал отвечать на сообщения. Крайне разочарован сотрудничеством и не рекомендую данного специалиста.
Kaprall
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$135
5 баллов
6 лет назад
Верстка и небольшая доработка несколько страниц WP
Срывает сроки и не выходит на связь по 2-3 дня. Потом появляется в онлайне, но не отвечает на сообщения. Пока качеству выполняемых работ ничего сказать не могу, т.к. он только начал делать и оценивать пока нечего, но вот со сроками и коммуникацией нужно что-то делать.
NikSSMTV
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
$65
10 баллов
6 лет назад
Интернет магазина на WordPress
Исполнитель отлично справился с поставленной задачей. Всё в сроки. Рекомендую!
Очень хороший Заказчик Задача поставлена четко - вопросы решаются оперативно - однозначно рекомендую
Ответный отзыв
Gribadan
Илья 
31 годСША
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Доработка сайта на OpenCart
Все четко и быстро как всегда
Второй этап сотрудничества с Ильёй оказался таким же продуктивным и позитивным как и первый Человек всегда на связи - всегда готов выслушать и понять о чем ты пишешь - готов совместно решать возникшую задачу, а не просто требовать скорого выполнения В общем работать одно сплошное позитивное удовольствие - побольше бы таких Заказчиков Очень надеюсь на новый заказ)
Ответный отзыв
kopenko
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 отзывов(-1)
$141
10 баллов
6 лет назад
Сайт на Opencart.
работой довольна!
Неплохой заказчик
Ответный отзыв
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