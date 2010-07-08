Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
13 лет назад
Все отлично. Все пожелания учтены. Алексей всегда на связи и сразу понятно, что разбирается в своем деле на 100%
Ответный отзыв
Рекомендую
$5
10 баллов
13 лет назад
Очень помог в моем вопросе. Сделал анализ сайта и конкурентов нашел негативные стороны моего проекта. Посоветовал пути решения возникшей проблемы. Я остался доволен. Большое спасибо!
Ответный отзыв
Рекомендую!
$20
9 баллов
13 лет назад
Сделал все как надо , даже больше. Respect .
Ответный отзыв
Работа была сделана качественно и в срок! Рекомендую
$40
10 баллов
13 лет назад
Оптимизировал сайт и дал мне очень толковую консультацию по дальнейшему продвижению моего сайта, открыл глаза на некоторые интерестные моменты. Я остался доволен и видимо буду постоянным его клиентом! Очень ответственный человек, все делает очень быстро - рекомендую.
Ответный отзыв
Работа была сделана качественно и в срок! Рекомендую
Поисковые системы (SEO)
4 отзыва
от $30
от 3 дней
#67