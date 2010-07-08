welizarii

Алексей welizarii

 
38 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Оптимизация, продвижение сайтов, интернет маркетинг
Отзывы заказчиков
Ksusha-bestroof
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Вывести сайт в топ 10 google по по Украине
Все отлично. Все пожелания учтены. Алексей всегда на связи и сразу понятно, что разбирается в своем деле на 100%
Рекомендую
Ответный отзыв
yana-dubovaya
Яна Дубовая 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Консультация по запросу
Очень помог в моем вопросе. Сделал анализ сайта и конкурентов нашел негативные стороны моего проекта. Посоветовал пути решения возникшей проблемы. Я остался доволен. Большое спасибо!
Рекомендую!
Ответный отзыв
yury17
Юрий 
46 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$20
9 баллов
13 лет назад
Оптимизация joomla 1.5
Сделал все как надо , даже больше. Respect .
Работа была сделана качественно и в срок! Рекомендую
Ответный отзыв
leopoldushka
Евгений 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
13 лет назад
Необходимо продвижение форума
Оптимизировал сайт и дал мне очень толковую консультацию по дальнейшему продвижению моего сайта, открыл глаза на некоторые интерестные моменты. Я остался доволен и видимо буду постоянным его клиентом! Очень ответственный человек, все делает очень быстро - рекомендую.
Работа была сделана качественно и в срок! Рекомендую
Ответный отзыв
Поисковые системы (SEO)
4 отзыва
от $30
от 3 дней
#67