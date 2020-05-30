Отличная работа. Отдельно хочу заметить, что за задачу до Владимира бралось человек 7 и все сливались. Либо сразу,либо потянув время. "Это невозможно". "Это очень сложно" и т.п. А здесь человек взял и без нытья и лишних разговоров сделал. Рекомендую.