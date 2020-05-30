VladimirVR

Владимир VladimirVR

 
31 год
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Парсеры, роботы, автоматизация любой сложности.
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Отзывы заказчиков

veresk22
Борис 
43 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$60
10 баллов
5 лет назад
Есть заставка на флеше. Нужна такая же, но на современной технологии
HTML
Отличная работа. Отдельно хочу заметить, что за задачу до Владимира бралось человек 7 и все сливались. Либо сразу,либо потянув время. "Это невозможно". "Это очень сложно" и т.п. А здесь человек взял и без нытья и лишних разговоров сделал. Рекомендую.
Быстрая проверка работы и незамедлительная оплата. Всем рекомендую!
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guest_1590589753536
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Модель математического маятника
HTMLJavaScript
Четкое следование ТЗ, кратчайшие сроки исполнения (не ожидал, что так быстро можно было выполнить) и высочайшее качество выполненной работы. Всем рекомендую!
Понятное ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
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