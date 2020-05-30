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Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
5 лет назад
HTML
Отличная работа. Отдельно хочу заметить, что за задачу до Владимира бралось человек 7 и все сливались. Либо сразу,либо потянув время. "Это невозможно". "Это очень сложно" и т.п. А здесь человек взял и без нытья и лишних разговоров сделал. Рекомендую.
Ответный отзыв
Быстрая проверка работы и незамедлительная оплата. Всем рекомендую!
$20
10 баллов
5 лет назад
HTMLJavaScript
Четкое следование ТЗ, кратчайшие сроки исполнения (не ожидал, что так быстро можно было выполнить) и высочайшее качество выполненной работы. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Понятное ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.