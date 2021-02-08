Стилизовать карту Средиземноморья

Что требуется учесть :

1. подложка (на которую наносятся заливки и границы) должна иметь видимый рельеф, но в то же время не мешающий считыванию основной информации (пример- 3й скрин). в качестве основы для подложки могу предложить вариант из вложения (см 4й скрин) или предлагайте свой.

1б. как вариант (не обязательно!) - нанести 3д текстуры для создания рельефа. если обладаете таким скилом - предлагайте (пример подобной возможной реализации во вложении 2й скрин)

2. стилизация воды (не обязательно) . сделать, как на примере (с 1го скрина) или в аналогичном стиле. как вариант - могу предоставить готовый слой с водой- просто перенесете на новую карту.

Карта в дальнейшем будет использоваться для нанесения границ и заливок территорий (как на 3м скрине).

Техпараметры: разрешение 96дпи, размер около 2000 на 1000 пикс