Рисунки для детской книжки про зубы

Иллюстрации и РисункиЗакрыт42 заявки697 просмотров
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Нужны рисунки для детской книжки про зубы. 16 страниц, 4 рисунка более сложные (ребенок смотрит в зеркало и считает зубы, кариесные микробы строят в зубе дома) и около 30 меньших рисунков (акула, котик, собака, обезьяна, инструменты стоматолога, детские лица, зубки с разными эмоциями).

3 года назад
pannaV
38 летБеларусь
4 года в сервисе
Была
3 года назад