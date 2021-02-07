Перерисовать машину для аватарки в инсте

$5
Иллюстрации и РисункиЗакрыт19 заявок595 просмотров
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Нарисовать машину как на втором пике, положение машины должно быть таким же как на реальном фото. Номера «суета», чтобы по кайфу было. Задний фон -ночной город. Учитывать размеры аватарки в инсте, чтобы всё влезло в колечко

3 года назад
guest_16129172982979
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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