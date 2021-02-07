Нарисовать обложку к выпускной книге

Здравствуйте!

Ищу художника или кто готов попробовать свои силы в создании обложки.

Концепт выпускного альбома такой: душевный, строится на воспоминаниях учеников о школе (9 класс, половина уходят), оформление слегка в ретро стиле по типу семейных фотокгниг.

Изначально планировала разместить акварельный рисунок школы, но представитель родительского комитета сказала, что школа - это не дом родной, хотя сами ученики предложили школу. но школа реально не фотогиничная.

Я думала разместить кусочек письма обыграв концепт с воспоминаниями.. А помнишь...? И на свободном месте разместить кусочек школы или города.. Но не знаю на сколько это придаст душевности обложке.

Хотелось бы увидеть ваши предложения, кто готов взяться за работу.

Оплата 1000-1500р за двух сторонюю обложку.

ХУдожник - дизайнер мне нужен на постоянную основу.

Формат альбома 20х30 - альбомная раскладка.

Еще думала обыграть идею с письмами.. Но не с фронта )) А по другому назвать..

Вообщем, жду творческих талантливых волшебников :)