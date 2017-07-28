Всем здравствуйте! Сразу хочу сказать, что рассматриваю предложения только фрилансеров из России. Тк. переводы и комиссии, которые надо оплачивать фрилансерам из Украины и др населенных пунктов в мои планы не входит. Я создала проект для первоклассников - ...