Здравствуйте! Ищу художника или кто готов попробовать свои силы в создании обложки. Лучше - художник - дизайнер. Атмосфера альбома - душевность. Несмотря на общий блок оформления - слегка в стиле советских лет, класс разделился на 2 половины - ...
Фотограф.
Автор и создатель успешных проектов по выпускным книгам "Истории в фотографиях", "Когда уйдём со школьного двора"
"Мой первый год в школе" - для первоклассников.
- Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте! Ищу художника или кто готов попробовать свои силы в создании обложки. Концепт выпускного альбома такой: душевный, строится на воспоминаниях учеников о школе (9 класс, половина уходят), оформление слегка в ретро стиле по типу семейных фотокгниг. Изначально планировала ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт3 года назад
- $15
Всем здравствуйте! Сразу хочу сказать, что рассматриваю предложения только фрилансеров из России. Тк. переводы и комиссии, которые надо оплачивать фрилансерам из Украины и др населенных пунктов в мои планы не входит. Я создала проект для первоклассников - ...Дизайн продукциинет заявокЗакрыт3 года назад
Всем здравствуйте! Меня зовут Ольга. В связи с расширением бизнеса ищу второго дизайнера из России для верстки выпускных книг. Формат 21х30 или 30х20 минимальное количество страниц - 20, дальше больше: 42 - 44-46-48--50-68 и и т.д по требования ...Верстка полиграфии24 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день! Ищу фрилансера из России на обработку фотографий в цвете и в чб варианте. Портреты (от 25 шт и выше) + школьный репортаж (от 40 и выше) + общие фото Удаление прыщей, засосов на теле, мешки под ...Обработка фотографий86 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Ищу дизайнера с опытом верстки обложки для книги форматом А5, мягкая обложка. Цветная. Это обязательное условие. 1. Есть готовая обложка, мне надо её сверстать по тех требованиям сайта Ридеро 2. Цветовой профиль rgb разрешение 300dpi Предыдущий дизайнер ...Верстка полиграфии5 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Требуется дизайнер (верстка) выпускных книг. Требования к дизайнеру: -ответственность -исполнительность -стрессоустойчивость Задача: сделать макет выпускной книги от 40 страниц (20 разворотов) до 62 страниц. Формат книг или 21х30 или 20х20 или 27х20 1 вариант: - на 1 ребенка - 1 разворот: ...Верстка полиграфии8 заявокЗакрыт6 лет назад