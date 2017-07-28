kurtxelia

Ольга kurtxelia

 
44 годаРоссия/Нижний Новгород
7 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Генератор идей :)

Фотограф.

Автор и создатель успешных проектов по выпускным книгам "Истории в фотографиях", "Когда уйдём со школьного двора"

"Мой первый год в школе" - для первоклассников.

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  • Создать 2 обложки для выпускной книги

    Здравствуйте! Ищу художника или кто готов попробовать свои силы в создании обложки. Лучше - художник - дизайнер. Атмосфера альбома - душевность. Несмотря на общий блок оформления - слегка в стиле советских лет, класс разделился на 2 половины - ...

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нарисовать обложку к выпускной книге

    Здравствуйте! Ищу художника или кто готов попробовать свои силы в создании обложки. Концепт выпускного альбома такой: душевный, строится на воспоминаниях учеников о школе (9 класс, половина уходят), оформление слегка в ретро стиле по типу семейных фотокгниг. Изначально планировала ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать обложку книги и стилизоват задания для первоклассников

    $15

    Всем здравствуйте! Сразу хочу сказать, что рассматриваю предложения только фрилансеров из России. Тк. переводы и комиссии, которые надо оплачивать фрилансерам из Украины и др населенных пунктов в мои планы не входит. Я создала проект для первоклассников - ...

    Дизайн продукциинет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Вёрстка выпускной книги

    Всем здравствуйте! Меня зовут Ольга. В связи с расширением бизнеса ищу второго дизайнера из России для верстки выпускных книг. Формат 21х30 или 30х20 минимальное количество страниц - 20, дальше больше: 42 - 44-46-48--50-68 и и т.д по требования ...

    Верстка полиграфии24 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Ретушь фотографий

    Добрый день! Ищу фрилансера из России на обработку фотографий в цвете и в чб варианте. Портреты (от 25 шт и выше) + школьный репортаж (от 40 и выше) + общие фото Удаление прыщей, засосов на теле, мешки под ...

    Ретушь фото
    Обработка фотографий86 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать обложку для книги

    Добрый день! Ищу дизайнера с опытом верстки обложки для книги форматом А5, мягкая обложка. Цветная. Это обязательное условие. 1. Есть готовая обложка, мне надо её сверстать по тех требованиям сайта Ридеро 2. Цветовой профиль rgb разрешение 300dpi  Предыдущий дизайнер ...

    Верстка полиграфии5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка выпускной книги

    Здравствуйте! Требуется дизайнер (верстка) выпускных книг. Требования к дизайнеру:  -ответственность -исполнительность -стрессоустойчивость Задача: сделать макет выпускной книги от 40 страниц (20 разворотов) до 62 страниц. Формат книг или 21х30 или 20х20 или 27х20 1 вариант: - на 1 ребенка - 1 разворот: ...

    Верстка полиграфии8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад