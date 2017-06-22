Верстка выпускной книги

Здравствуйте!

Требуется дизайнер (верстка) выпускных книг.

Требования к дизайнеру:

-ответственность

-исполнительность

-стрессоустойчивость

Задача: сделать макет выпускной книги от 40 страниц (20 разворотов) до 62 страниц. Формат книг или 21х30 или 20х20 или 27х20

1 вариант: - на 1 ребенка - 1 разворот: справа фото ученика на всю страницу, слева - ИМЯ и ФАМИЛИЯ, под ними - будущая профессия, под ней - пожелание классу.

2 вариант: - 1 страница на 1 ученика: вверху - фото ученика, под ним имя и фамилия, под ним - профессия и дальше под ним - пожелание классу

Обязательно уметь верстать репортаж!!! И по согласованию заменять фотографии (бывает, что в макете режется сильно голова, а это не красиво смотрится)