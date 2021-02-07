Сделать инфографику

Здравствуйте! Ищу художника или кто готов попробовать свои силы в создании обложки. Концепт выпускного альбома такой: душевный, строится на воспоминаниях учеников о школе (9 класс, половина уходят), оформление слегка в ретро стиле по типу семейных фотокгниг. Изначально планировала ...
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Создать инфографику
Стоматологический портал. Тема - имплантация зубов, импланты вместо утраченных зубов.
Форма инфографики - горизонтальная, прямоугольная (1200*800)
Цвет - зеленый, белый и сочетающиеся с ними другие оттенки
Использовать в инфографике элементы - зубы, импланты
Выразить на инфографике приоритет брендов (импланты зубов) (например, в виде пирамиды, но можно и другие варианты)
Характеристики, которые нужно отобразить в инфографике:
1 - Ankylos
немецкая система
импланты по цене среднего сегмента
высокая приживаемость
пожизненная гарантия
длительный срок службы
особенность импланта - конусное соединение, которое надежно соединяет абатмент и имплантат
высокая рекомендация имплантолога
2 - Astra Tech
шведская система
премиум-класс
высокая приживаемость
пожизненная гарантия
длительный срок службы
высокая надежность в классической имплантации
хорошие рекомендации имплантолога
3 - Mis
израильская система
эконом-класс
средняя приживаемость (требует более идеальных условий для имплантации)
пожизненная гарантия
длительный срок службы
неплохие рекомендации имплантолога
Прикреплены примеры
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