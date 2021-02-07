Сделать инфографику

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Стоматологический портал. Тема - имплантация зубов, импланты вместо утраченных зубов.

Форма инфографики - горизонтальная, прямоугольная (1200*800)

Цвет - зеленый, белый и сочетающиеся с ними другие оттенки

Использовать в инфографике элементы - зубы, импланты

Выразить на инфографике приоритет брендов (импланты зубов) (например, в виде пирамиды, но можно и другие варианты)

Характеристики, которые нужно отобразить в инфографике:

1 - Ankylos

немецкая система

импланты по цене среднего сегмента

высокая приживаемость

пожизненная гарантия

длительный срок службы

особенность импланта - конусное соединение, которое надежно соединяет абатмент и имплантат

высокая рекомендация имплантолога

2 - Astra Tech

шведская система

премиум-класс

высокая приживаемость

пожизненная гарантия

длительный срок службы

высокая надежность в классической имплантации

хорошие рекомендации имплантолога

3 - Mis

израильская система

эконом-класс

средняя приживаемость (требует более идеальных условий для имплантации)

пожизненная гарантия

длительный срок службы

неплохие рекомендации имплантолога

Прикреплены примеры